Nuova vittima del lavoro, muore una donna incastrata in un macchinario (Di martedì 3 agosto 2021) Una donna di quarant'anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda che si trova a Camposanto, in provincia di Modena. La vittima sarebbe ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 3 agosto 2021) Unadi quarant'anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 in un incidente sulavvenuto in un'azienda che si trova a Camposanto, in provincia di Modena. Lasarebbe ...

