“Non volevo dire niente, ma Manuela…”. Temptation Island, Stefano a bomba contro l’ex: “Cosa doveva fare” (Di martedì 3 agosto 2021) Temptation Island 2021 si è concluso martedì 27 luglio. Ma si continua a parlare delle coppie che hanno animato l’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. In particolare due persone sono state tra i maggiori protagonisti di TI, ovvero Manuela Carriero e Stefano Sirena. I due, quando mancava poco al finale in cui avrebbero dovuto decidere se proseguire insieme o no, si sono lasciati entrambi andare. Sia Manuela che Stefano hanno baciato i rispettivi tentatori. Il falò di confronto è stato accesissimo, con Stefano che ha subito attaccato: “Parlo io, lei ha parlato anche troppo”. Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 3 agosto 2021)2021 si è concluso martedì 27 luglio. Ma si continua a parlare delle coppie che hanno animato l’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. In particolare due persone sono state tra i maggiori protagonisti di TI, ovvero Manuela Carriero eSirena. I due, quando mancava poco al finale in cui avrebbero dovuto decidere se proseguire insieme o no, si sono lasciati entrambi andare. Sia Manuela chehanno baciato i rispettivi tentatori. Il falò di confronto è stato accesissimo, conche ha subito attaccato: “Parlo io, lei ha parlato anche troppo”. Poi ...

