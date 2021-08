Muore in riva al mare, malore mentre fa il bagno (Di martedì 3 agosto 2021) Marina di Massa (Massa Carrara), 3 agosto 2021 - Una donna di 75 anni è morta a Marina di Massa , colta da malore mentre stava facemdo il bagno. La donna, una turista arrivata da Roma, stava facendo ... Leggi su lanazione (Di martedì 3 agosto 2021) Marina di Massa (Massa Carrara), 3 agosto 2021 - Una donna di 75 anni è morta a Marina di Massa , colta dastava facemdo il. La donna, una turista arta da Roma, stava facendo ...

Advertising

qn_lanazione : Muore in riva al mare, malore mentre fa il bagno #Massa - crusader0160 : Due turisti morti in spiaggia a Bibione: colti da malore in riva al mare, a distanza di 5 minuti e 30 metri. Ma ch… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #29luglio 1758, #Venezia: muore Vittoria #Barbarigo, madre del nuovo #papa veneziano Clemente XIII (vedi immagine). Pe… - alberto_sanavia : #29luglio 1758, #Venezia: muore Vittoria #Barbarigo, madre del nuovo #papa veneziano Clemente XIII (vedi immagine).… - Abitatrice : RT @RaiLibri: ?? #29luglio 1890 muore Vincent Van Gogh. 'I pescatori sanno che il mare è pericoloso e la tempesta terribile, ma non hanno m… -

Ultime Notizie dalla rete : Muore riva Muore in riva al mare, malore mentre fa il bagno Subito è stata soccorsa e portata a riva, dove si è cercato di rianimarla grazie anche alla presenza di due infermiere, due villeggianti, che hanno usato il defibrillatore in dotazione al bagno ...

Capriolo all'aeroporto di Rimini. "Cuore, testa e muscoli: così salvo gli animali" ... perché non c'è una seconda possibilità: o scappa o muore". Quanti ne ha recuperati? "Nel nostro ... E' stata durissima, era pieno di energie, l'ho ancorato con un retino e portato a riva, ma togliere le ...

Muore in riva al mare, malore mentre fa il bagno LA NAZIONE Muore in riva al mare, malore mentre fa il bagno Marina di Massa (Massa Carrara), 3 agosto 2021 - Una donna di 75 anni è morta a Marina di Massa, colta da malore mentre stava facemdo il bagno. La donna, una turista arrivata da Roma, stava facendo il ...

Colto da malore mentre fa il bagno, muore 77enne Un uomo di 77 anni, palermitano, è morto domenica mattina sulla spiaggia in località Forgia a Balestrate, posta sul lungomare ovest. Solo ieri la notizia è trapelata. La vittima si chiamava Ciro ...

Subito è stata soccorsa e portata a, dove si è cercato di rianimarla grazie anche alla presenza di due infermiere, due villeggianti, che hanno usato il defibrillatore in dotazione al bagno ...... perché non c'è una seconda possibilità: o scappa o". Quanti ne ha recuperati? "Nel nostro ... E' stata durissima, era pieno di energie, l'ho ancorato con un retino e portato a, ma togliere le ...Marina di Massa (Massa Carrara), 3 agosto 2021 - Una donna di 75 anni è morta a Marina di Massa, colta da malore mentre stava facemdo il bagno. La donna, una turista arrivata da Roma, stava facendo il ...Un uomo di 77 anni, palermitano, è morto domenica mattina sulla spiaggia in località Forgia a Balestrate, posta sul lungomare ovest. Solo ieri la notizia è trapelata. La vittima si chiamava Ciro ...