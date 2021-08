Le tele di ragno di Tomàs Saraceno nella Neapolis di Siracusa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 agosto 2021) Tra le più estese area archeologiche del Mediterraneo, per la rilevanza dei suoi monumenti un vanto assoluto per la Sicilia e l’intero Paese: così si presenta ladi. Comprende oltre al secondo più grande teatro greco del mondo, luoghi dal fascino senza confronti come Le Latomie del Paradiso o l’Orecchio di Dionisio così battezzato dal Caravaggio durante la sua breve permanenza in Sicilia. E ancora La Grotta dei Cordari, di recente riaperta dopo 60 (ingiustificabili) anni di oblio e persino quella che secondo la tradizione sarebbe la Tomba di Archimede ucciso nel 2012 a. C. da un soldato romano poco avvezzo alle leggi della fisica e ai ...