L'appello accorato di una no vax pentita finita in ospedale: "Ho sbagliato, vaccinatevi subito" (Di martedì 3 agosto 2021) Si definiva "no vax" e ora lancia un messaggio a tutti dall'ospedale in cui è ricoverata, consapevole che la sua testimonianza può salvare tantissime persone. Fa fatica a parlare e indossa una maschera per l'ossigeno. Così dal suo letto nel Covid-Hospital Fratelli Parlapiano di Ribera, in provincia di Agrigento, invita tutti a "vaccinarsi subito". E' questo l'appello di Maria Paola Grisafi, 56enne no-vax originaria di Caltabellotta e ricoverata per Covid: la sua esperienza è stata registrata in un video diffuso dall'Asp di Agrigento. "Voglio dire a tutti vaccinatevi, perché ho sbagliato a non farlo, è una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 3 agosto 2021) Si definiva "no vax" e ora lancia un messaggio a tutti dall'in cui è ricoverata, consapevole che la sua testimonianza può salvare tantissime persone. Fa fatica a parlare e indossa una maschera per l'ossigeno. Così dal suo letto nel Covid-Hospital Fratelli Parlapiano di Ribera, in provincia di Agrigento, invita tutti a "vaccinarsi". E' questo l'di Maria Paola Grisafi, 56enne no-vax originaria di Caltabellotta e ricoverata per Covid: la sua esperienza è stata registrata in un video diffuso dall'Asp di Agrigento. "Voglio dire a tutti, perché hoa non farlo, è una ...

Advertising

MediasetTgcom24 : 'Ho sbagliato a non vaccinarmi e sto malissimo, fatelo subito': l'accorato appello di una no-vax pentita… - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: 'Ho sbagliato a non vaccinarmi e sto malissimo, fatelo subito': l'accorato appello di una no-vax pentita #agrigento h… - MariaCornetto : @MediasetTgcom24 Si va beh sempre la storiella strappalacrime con accorato appello del cattivone redento folgorato… - zuccaro_monica : RT @MediasetTgcom24: 'Ho sbagliato a non vaccinarmi e sto malissimo, fatelo subito': l'accorato appello di una no-vax pentita #agrigento h… - fabioferrero71 : 'Ho sbagliato a non vaccinarmi e sto malissimo, fatelo subito': l'accorato appello di una No-vax pentita -