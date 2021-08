La Scala di Milano, tutte le curiosità dei suoi 243 anni (Di martedì 3 agosto 2021) Il Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala, semplicemente noto come Teatro alla Scala, colloquialmente chiamato la Scala, è il principale teatro d’opera di Milano. Considerato tra i più prestigiosi teatri al mondo, ospita da 243 anni i principali artisti nel campo internazionale dell’opera, del balletto e della musica classica. Il 3 agosto 1778 fu inaugurato per la prima volta. La Scala è il Teatro lirico più famoso al mondo, oltre che uno degli edifici più importanti della città e dell’intera nazione. Qui si sono esibiti artisti come Maria Callas e Toscanini e hanno fatto carriera Giuseppe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Il Nuovo Regio Ducal Teatro alla, semplicemente noto come Teatro alla, colloquialmente chiamato la, è il principale teatro d’opera di. Considerato tra i più prestigiosi teatri al mondo, ospita da 243i principali artisti nel campo internazionale dell’opera, del balletto e della musica classica. Il 3 agosto 1778 fu inaugurato per la prima volta. Laè il Teatro lirico più famoso al mondo, oltre che uno degli edifici più importanti della città e dell’intera nazione. Qui si sono esibiti artisti come Maria Callas e Toscanini e hanno fatto carriera Giuseppe ...

Dr__Edgar_Mihas : Oggi nel 1778, il #Teatro La Scala a Milano è stato inaugurato con la premiera di #Antonio #Salieri's Europa riconosciuta. #Italia #ITA - italiasegreta : 1778 - Inaugurazione del Teatro alla Scala ( Milano ) by - ruvesi_it : ALMANACCO DI - Colombo9luglio : @OmegaSlayer a me sembra che il Paese bruci per lo scontro 'vaccinati'/chi per ora l'ha evitato (nella foto: piazz… - LaBombetta76 : @clamax5 @doctor_milano Veramente non li sa nessuno di nessun farmaco prima che venga utilizzato su larga scala qui… -