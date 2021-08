Kaio Jorge alla Juventus, il presidente del Santos: “Un affare per noi e per i bianconeri” (Di martedì 3 agosto 2021) Andres Rueda, presidente del Santos, nel corso di una riunione del “Conselho Deliberativo” del club, ha fatto il punto della situazione riguardo la cessione di Kaio Jorge alla Juventus, illustrandone dettagli e motivazioni. Ecco un estratto delle sue parole: “Ho fatto una proposta di rinnovo lo scorso gennaio che definirei irrinunciabile. Gli ho proposto il 20% della futura cessione. Avevo messo sul piatto il 20% del valore del trasferimento per il calciatore, il 20% per i suoi agenti e il Santos si sarebbe tenuto il 60%. Il tutto legato ad un aumento di stipendio e una ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) Andres Rueda,del, nel corso di una riunione del “Conselho Deliberativo” del club, ha fatto il punto della situazione riguardo la cessione di, illustrandone dettagli e motivazioni. Ecco un estratto delle sue parole: “Ho fatto una proposta di rinnovo lo scorso gennaio che definirei irrinunciabile. Gli ho proposto il 20% della futura cessione. Avevo messo sul piatto il 20% del valore del trasferimento per il calciatore, il 20% per i suoi agenti e ilsi sarebbe tenuto il 60%. Il tutto legato ad un aumento di stipendio e una ...

