Gli iscritti approvano Conte. Il M5S prova a cambiare (Di martedì 3 agosto 2021) Il Movimento 5 Stelle approva il nuovo statuto e spiana la strada a Giuseppe Conte. Per aprire ufficialmente la strada al nuovo corso serviva la maggioranza assoluta degli iscritti alla piattaforma Rousseau, che dopo la rottura con Davide Casaleggio sono a tutti gli effetti aderenti al M5S. Obiettivo non scontato: alle ultime votazioni, quelle che dovevano ratificare le decisioni prese in novembre agli Stati generali, avevano partecipato appena 11 mila persone su circa 195 mila iscritti certificati. Ma l’asticella è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 agosto 2021) Il Movimento 5 Stelle apil nuovo statuto e spiana la strada a Giuseppe. Per aprire ufficialmente la strada al nuovo corso serviva la maggioranza assoluta deglialla piattaforma Rousseau, che dopo la rottura con Davide Casaleggio sono a tutti gli effetti aderenti al M5S. Obiettivo non scontato: alle ultime votazioni, quelle che dovevano ratificare le decisioni prese in novembre agli Stati generali, avevano partecipato appena 11 mila persone su circa 195 milacertificati. Ma l’asticella è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

virginiaraggi : OGGI E DOMANI SI VOTA PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Tutti gli iscritti certificati del Movimento 5 S… - Mov5Stelle : OGGI E DOMANI SI VOTA PER IL NUOVO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE Nelle giornate di oggi e domani tutti gli iscrit… - mariaederaM5S : Oggi si vota fino alle 22 per il nuovo #Statuto del @Mov5Stelle. Invito tutti gli iscritti a partecipare a questo… - RaffyB_68 : RT @sabrina07062011: Benvenuto al Partito5Stelle Partito nuovo, liberale e democratico che penserà di star seduto sugli scranni fino al 205… - CarlaKaky : RT @sabrina07062011: Benvenuto al Partito5Stelle Partito nuovo, liberale e democratico che penserà di star seduto sugli scranni fino al 205… -