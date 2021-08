Giustizia, alla camera passa la fiducia sulla Cartabia 458 sì, 13 deputati del M5s assenti "non giustificati" (Di martedì 3 agosto 2021) Via libera della camera anche alla seconda fiducia posta dal governo sulla riforma del processo penale. assenti non giustificati solo 13 deputati del M5s Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 3 agosto 2021) Via libera dellaanchesecondaposta dal governoriforma del processo penale.nonsolo 13del M5s Segui su affaritaliani.it

Advertising

meb : #2agosto 1980 la bomba alla stazione di #Bologna: l’attentato che scosse l’Italia, una delle pagine più buie del do… - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - riccardo_fra : Stasera #M5S voterà sì alla riforma della #giustizia. Con i correttivi da noi voluti abbiamo ottenuto una riforma v… - MasciTini : Non capisco perché uno come Draghi si stia infilando in questo ginepraio. A parte la discutibile efficacia a livell… - DavideTraina7 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra:41 anni fa la strage alla stazione di #Bologna, l’attentato più grave ed efferato della storia repubblicana… -