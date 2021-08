Gattino imprigionato a 40 metri di altezza da 6 giorni | lo salva una squadra speciale

(Di martedì 3 agosto 2021) Unè rimasto bloccato per seisu un albero a Lateis di Sauris fino a oggi, quando personale SAF del comando Vigili del fuoco di Udine ha risolto la situazione. Unainviata in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gattino imprigionato

UdineToday

Unè rimasto bloccato per sei giorni su un albero a Lateis di Sauris fino a oggi, quando personale SAF del comando Vigili del fuoco di Udine ha risolto la situazione. Una squadra inviata in ...Il, un giovane maschio dal pelo bianco e nero, si era arrampicato in qualche modo su un pilone della Tav che attraversa ...