Fiducia nella notte alla Camera. Oggi il via libera al ddl Cartabia è ormai scontato. Sulla giustizia cresce però il disagio tra gli ortodossi del M5S (Di martedì 3 agosto 2021) Il leader in pectore del M5S prova a voltare pagina e a mettere nel cassetto le polemiche sui circa 40 deputati del Movimento che domenica hanno mancato all’appuntamento in Aula sul voto alle pregiudiziali di incostituzionalità Sulla riforma Cartabia, presentate dai partiti di minoranza. Un deputato pentastellato, addirittura, Alessandro Melicchio ha votato a favore, in dissenso con il resto dei gruppi che sostengono il governo. Pochi secondi di colloquio ieri tra Giuseppe Conte e la ministra della giustizia Marta Cartabia, entrambi a Bologna per l’anniversario della strage del 2 agosto 1980, sono stati sufficienti al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 agosto 2021) Il leader in pectore del M5S prova a voltare pagina e a mettere nel cassetto le polemiche sui circa 40 deputati del Movimento che domenica hanno mancato all’appuntamento in Aula sul voto alle pregiudiziali di incostituzionalitàriforma, presentate dai partiti di minoranza. Un deputato pentastellato, addirittura, Alessandro Melicchio ha votato a favore, in dissenso con il resto dei gruppi che sostengono il governo. Pochi secondi di colloquio ieri tra Giuseppe Conte e la ministra dellaMarta, entrambi a Bologna per l’anniversario della strage del 2 agosto 1980, sono stati sufficienti al ...

