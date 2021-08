Cosa ci fanno insieme Iggy Pop e i Måneskin? (Di martedì 3 agosto 2021) Uno solo video, scarno di ogni spiegazione, è bastato a scatenare l’entusiasmo dei fan. I Måneskin, il cui successo è stato tale da valicare i confini nazionali, hanno pubblicato online quel che sembra essere la conclusione di una videochiamata con Iggy Pop. «Ciao, ciao», li ha salutati il frontman degli Stooges, lasciando l’inquadratura. «Tenete d’occhio tutto questo», ha scritto il gruppo romano a corredo del post, annunciando – senza specificare altro – «Soon Iggy Pop», «Presto Iggy Pop». Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) Uno solo video, scarno di ogni spiegazione, è bastato a scatenare l’entusiasmo dei fan. I Måneskin, il cui successo è stato tale da valicare i confini nazionali, hanno pubblicato online quel che sembra essere la conclusione di una videochiamata con Iggy Pop. «Ciao, ciao», li ha salutati il frontman degli Stooges, lasciando l’inquadratura. «Tenete d’occhio tutto questo», ha scritto il gruppo romano a corredo del post, annunciando – senza specificare altro – «Soon Iggy Pop», «Presto Iggy Pop».

AlbertoBagnai : Nel frattempo facciamo una cosa che altri non fanno: diamo i dati! Qui i ricoveri in terapia intensiva: - EleonoraEvi : Tra Mantova e Brescia ci sono più maiali che persone. E la #Lombardia soffoca, polveri sottili a livelli allarmanti… - Daniele91Nap : @Laila1231320 Rispondere per me è educazione, mentre alcune vogliono soltanto like Che poi non ho mai capito cosa fanno con tutti sti like - delicataeIy : odio i termini 'x stan' tipo taehyung stan hoseok stan eccetera perché fanno sembrare tutto off limits. poi in base… - mrcrto : RT @lucabattanta: @LucioMalan Un'altra cosa: si fanno testare all'arrivo ? Gli eventuali positivi si aggiungono ai numeri delle regioni por… -