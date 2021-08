Coronavirus, in Sardegna terapie intensive piene al 10%: è uno dei parametri per la zona gialla. Ma tengono i reparti, lontani dal 15% (Di martedì 3 agosto 2021) La Sardegna ha raggiunto un altro dei 3 parametri che fanno scattare la zona gialla. Molto prima del previsto, le terapie intensive degli ospedali dell’isola sono arrivate il 2 agosto a un tasso di riempimento del 10%, un punto percentuale in più rispetto al giorno precedente. Lo certifica il bollettino quotidiano di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, che allo stesso tempo evidenzia come uno degli altri – quello dei posti letto pieni nei reparti di area medica – sia ancora lontano dalla soglia. Il tasso di riempimento del 2 agosto infatti era stabile al 5% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Laha raggiunto un altro dei 3che fanno scattare la. Molto prima del previsto, ledegli ospedali dell’isola sono arrivate il 2 agosto a un tasso di riempimento del 10%, un punto percentuale in più rispetto al giorno precedente. Lo certifica il bollettino quotidiano di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, che allo stesso tempo evidenzia come uno degli altri – quello dei posti letto pieni neidi area medica – sia ancora lontano dalla soglia. Il tasso di riempimento del 2 agosto infatti era stabile al 5% ...

