Carlo Calcagni | si apre la breccia in Commissione Difesa

(Di martedì 3 agosto 2021) Il consigliere regionale della Puglia Paolo Pagliaro è tra coloro che, in forza delle cariche istituzionali ricoperte, lottano con il Colonnello dell’Esercito Italianoper il riconoscimento di cause e dinamiche della patologie che, di ritorno dalle missioni militari, ne hanno gravemente pregiudicato la salute e condizionato la vita. Uno sforzo morale che, a quanto pare, l’Italia è oggi finalmente pronta a compiere. Ad aprire la strada la senatrice penta stellata Daniela Donno. Il capogruppo del Movimento inha affermato: “L’Italia chiede scusa a...

Leccenews24

Le parole della Senatrice Donno per il riconoscimento di un risarcimento, anche simbolico, nei confronti dell'ufficiale vittima dell'uranio ...Originario di Guagnano,nel 1996, il Capitano era di stanza a Saraievo per pianificare ed effettuare tutte le missioni di volo necessarie. Ed è proprio in volo sulle zone di guerra che si è imbattuto ...