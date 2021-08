C. Conti: INPS, quadro emergenziale “inciderà profondamente su insieme risultati comparti” (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – I risultati finanziari ed economico-patrimoniali del 2019 registrano una chiusura del conto economico con un risultato di esercizio negativo. Il saldo è di -7,283 miliardi di euro, dunque in lieve miglioramento rispetto al 2018, quando l’analogo saldo era pari a – 7,839 miliardi, pur a fronte di un consistente maggiore accantonamento al fondo svalutazione crediti contributivi. Il saldo della gestione finanziaria di competenza è pari a 6,687 miliardi (sul saldo 2018, pari a 64,403 miliardi). Il risultato della gestione di cassa segna un aumento delle disponibilità liquide per 1,793 miliardi (- 2,386 miliardi nel 2018) non utilizzate per colmare un fabbisogno ... Leggi su quifinanza (Di martedì 3 agosto 2021) (Teleborsa) – Ifinanziari ed economico-patrimoniali del 2019 registrano una chiusura del conto economico con un risultato di esercizio negativo. Il saldo è di -7,283 miliardi di euro, dunque in lieve miglioramento rispetto al 2018, quando l’analogo saldo era pari a – 7,839 miliardi, pur a fronte di un consistente maggiore accantonamento al fondo svalutazione crediti contributivi. Il saldo della gestione finanziaria di competenza è pari a 6,687 miliardi (sul saldo 2018, pari a 64,403 miliardi). Il risultato della gestione di cassa segna un aumento delle disponibilità liquide per 1,793 miliardi (- 2,386 miliardi nel 2018) non utilizzate per colmare un fabbisogno ...

