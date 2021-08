(Di martedì 3 agosto 2021) Ildichiude il primo semestre 2021 con unlordo di 10,1 milioni, in presenza di oneri straordinari una tantum per 31,5 milioni; escludendo tali poste straordinarie il risultato lordo si sarebbe attestato a 41,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il risultato di un anno prima. L’netto perviene a 7,5 milioni, dopo aver scontato imposte per 2,6 milioni. Gli indicatori di solidità patrimoniale deldisi confermano tra i migliori del sistema e sono largamente superiori ai requisiti normativi; Cet 1 ...

Advertising

TV7Benevento : Banco di Sardegna, nel 1° sem. utile a 7,5 mln, Cet 1 Ratio e Tier 1 Ratio Phased-in al 31,43%... - fisco24_info : Banco di Sardegna, nel 1° sem. utile a 7,5 mln, Cet 1 Ratio e Tier 1 Ratio Phased-in al 31,43%: Il Banco di Sardegn… - italiaserait : Banco di Sardegna, nel 1° sem. utile a 7,5 mln, Cet 1 Ratio e Tier 1 Ratio Phased-in al 31,43% - vivere_sardegna : Credito, Banco di Sardegna (Gruppo Bper): semestrale con utile netto di 7,5 milioni - sardanews : Credito, Banco di Sardegna (Gruppo Bper): semestrale con utile netto di 7,5 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Banco Sardegna

Agenzia ANSA

... il 27 - 28 agosto il torneo di Cagliari con Baskonia e Bayern Monaco La Dinamodiè pronta ad iniziare ufficialmente la stagione 2021 - 22 e il club ha scelto Sassari come base del ...Ildichiude il primo semestre 2021 con un utile lordo di 10,1 milioni, in presenza di oneri straordinari una tantum per 31,5 milioni; escludendo tali poste straordinarie il risultato ...Il Cagliari di Leonardo Semplici domani pomeriggio affronterà in amichevole l’Olbia nel “Trofeo Sardegna”: le ultime notizie per i tifosi UN QUARTO. Domani pomeriggio – calcio d’inizio allo Stadio del ...Il Banco di Sardegna chiude il primo semestre 2021 con un utile lordo di 10,1 milioni, in presenza di oneri straordinari una tantum per 31,5 milioni; escludendo tali poste straordinarie il risultato l ...