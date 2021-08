Attacco hacker alla Regione Lazio, adesso indaga anche l'antiterrorismo (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Non c'è solo il magistrato che si occupa di reati informatici. Ad indagare sull'Attacco hacker al portale della Regione Lazio sarà anche un pm del 'pool' dell'antiterrorismo. Lo ha deciso il capo della procura di Roma, Michele Prestipino, preso atto che l'Attacco informatico di due giorni fa ha coinvolto un sistema importante come quello del Lazio, mettendo in pericolo dati sensibili di varie personalità dello Stato, come, ad esempio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Sono ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) AGI - Non c'è solo il magistrato che si occupa di reati informatici. Adre sull'al portale dellasaràun pm del 'pool' dell'. Lo ha deciso il capo della procura di Roma, Michele Prestipino, preso atto che l'informatico di due giorni fa ha coinvolto un sistema importante come quello del, mettendo in pericolo dati sensibili di varie personalità dello Stato, come, ad esempio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Sono ...

Advertising

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - Adnkronos : Attacco #hacker alla #RegioneLazio, l'esperto Ghioni: 'Ma quale terrorismo'. - GianniCuperIoPD : Attacco hacker contro Zingaretti: è stato rieletto segretario del Pd. - franco_misci : RT @romatoday: Sirio, il bambino tetraplegico rimasto senza alimenti per l'attacco hacker alla regione Lazio -