Virus | un cannocchiale che ci riporta consapevolmente a Marx

(Di martedì 3 agosto 2021) Pandemia capitale. Postapocalittici & disintegrati di Leonardo Clausi e Serafino Murri (manifestolibri, pp. 304, euro 25) è una jam session scritta nei mesi del lockdown: giorni in cui letterati mainstream riscoprivano il valore delle mura domestiche e dei legami familiari, mentre l’Italian Theory naufragava nell’inconsistenza dei propri fondamenti, fra chi si creava una genealogia riscoprendo l’idealismo ottocentesco (passando da Speranza a Spaventa) e chi, spremendo il limone della tanatopolitica, si dedicava al ghostwriting di cabarettisti come Enrico Montesano e Bianca … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Pandemia capitale. Postapocalittici & disintegrati di Leonardo Clausi e Serafino Murri (manifestolibri, pp. 304, euro 25) è una jam session scritta nei mesi del lockdown: giorni in cui letterati mains ...