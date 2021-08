Vendemmia 2021, Confagricoltura: “Uve sane, volumi in lieve calo. Preoccupano gli eventi climatici” (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Ottima qualità delle uve, una produzione quantitativa in lieve calo rispetto allo scorso anno, ritardo della maturazione di circa una decina di giorni rispetto al 2020 e al 2019, in cui però si era anticipato molto rispetto alla media. Ad esclusione di alcune zone della Sicilia – dove ora si inizia a raccogliere oggi lo Chardonnay per il forte aumento della temperatura con lo Scirocco che ha accelerato la maturazione dei grappoli in pochi giorni – l’avvio vero e proprio della Vendemmia è previsto tra una decina di giorni. Questo il quadro presentato da Confagricoltura in vista della Vendemmia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Ottima qualità delle uve, una produzione quantitativa inrispetto allo scorso anno, ritardo della maturazione di circa una decina di giorni rispetto al 2020 e al 2019, in cui però si era anticipato molto rispetto alla media. Ad esclusione di alcune zone della Sicilia – dove ora si inizia a raccogliere oggi lo Chardonnay per il forte aumento della temperatura con lo Scirocco che ha accelerato la maturazione dei grappoli in pochi giorni – l’avvio vero e proprio dellaè previsto tra una decina di giorni. Questo il quadro presentato dain vista della...

