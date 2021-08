Vanessa Ferrari medaglia d’argento (non accadeva dal 1928) (Di lunedì 2 agosto 2021) Altra impresa storica dello sport italiano. Vanessa Ferrari ha conquistato la medaglia d’argento al corpo libero al termine di un esercizio sulle note di “Con te partirò”. Vanessa Ferrari ha optato per un esercizio con tre diagonali anziché quattro. Nessuna sbavatura nella sua performance, ha ottenuto 14.200, dietro soltanto la statunitense Jade Carey. A trent’anni è stata più forte degli infortuni che l’hanno martoriata nel corso della sua carriera: cinque gli interventi chirurgici cui si è dovuta sottoporre. L’Italia non vinceva una medaglia olimpica nella ginnastica ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 2 agosto 2021) Altra impresa storica dello sport italiano.ha conquistato laal corpo libero al termine di un esercizio sulle note di “Con te partirò”.ha optato per un esercizio con tre diagonali anziché quattro. Nessuna sbavatura nella sua performance, ha ottenuto 14.200, dietro soltanto la statunitense Jade Carey. A trent’anni è stata più forte degli infortuni che l’hanno martoriata nel corso della sua carriera: cinque gli interventi chirurgici cui si è dovuta sottoporre. L’Italia non vinceva unaolimpica nella ginnastica ...

