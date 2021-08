Vanessa Ferrari | l' immensa ginnasta capace di volteggiare sulle note di Bella Ciao

(Di lunedì 2 agosto 2021) Una campionessa sulla pedana e soprattutto fuori dalla pedana. Perché tutti ricordiamo che più volte si è rialzata da gravi infortuni e che che lo scorso 25 aprile, in una Italia largamente inquinata ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Come nelle favole. Vanessa Ferrari è sul podio olimpico! ??? #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 |… - Eurosport_IT : Sembrava un calvario, è diventato UN SOGNO...! ?? Vanessa Ferrari, nessuno meritava questa medaglia più di te ??????… - Coninews : IMMENSAAAAAAAA! ???????? Vanessa Ferrari ARGENTO al corpo libero! #ItaliaTeam | #Tokyo2020| @Federginnastica - PesceFrancesco1 : RT @Coninews: Sul podio, felice, Vanessa Ferrari! ?? #ItaliaTeam @ferrarivany @Federginnastica #Tokyo2020 - AlessandroAima1 : RT @Orobriele: ?? Medaglie che valgono più dell'oro, pur d'un metallo inferiore. Il bronzo di Tania Cagnotto, l'argento di Vanessa Ferrari.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Ferrari

Agenzia ANSA

Read More Sport Tokyo 2020,argento nella ginnastica 2 Agosto 2021è medaglia d'argento nella ginnastica artistica a Tokyo 2020. L'azzurra, che a 30 anni disputa la ...è medaglia d'argento nella ginnastica artistica a Tokyo 2020. L'azzurra, che a 30 anni disputa la sua quarta Olimpiade, ha chiuso la finale del corpo libero con il punteggio di 14.200 ...Vanessa Ferrari ha vinto la medaglia d’argento nel corpo libero di ginnastica alle Olimpiadi di Tokyo: la 30enne bresciana ha realizzato una esibizione meravigliosa sulle note di ‘Con te partirò’, pi ...Olimpiadi Tokyo 2021, altra medaglia per l'Italia: Vanessa Ferrari è argento nel corpo libero. Due squadre in finale nel ciclismo su pista. Lupo-Nicolai ai ...