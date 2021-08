Ufficiale | Crespi al Renate dal Crotone

(Di lunedì 2 agosto 2021) Iltramite il proprio sitocomunica di aver ceduto in prestito fino al termine della prossima stagione, il portiere Gian Marcoal. Questo il comunicato: “Il Football Clubcomunica di aver ceduto, in prestito fino al 30 giugno 2022, i diritti alle prestazioni sportive del portiere Gian Marco(classe ‘01) all’Associazione Calcio.Ilaugura buona fortuna aper questa nuova esperienza!” Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

settalese : RT @NewsTuttoC: UFFICIALE - Renate, definito il prestito di Crespi dal Crotone - TUTTOB1 : UFFICIALE - Crotone, ceduto Crespi - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Ufficiali #Calciomercato #SerieB Prestiti Da #SerieA #Alessandria: l'attaccante esterno '96 della #Salernitana France… - tabellamercatob : Ufficiali #Calciomercato #SerieB Prestiti Da #SerieA #Alessandria: l'attaccante esterno '96 della #Salernitana Fra… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Renate, definito il prestito di Crespi dal Crotone -

CROTONE - Il Crotone, attraverso il proprio sito web, ha annunciato "di aver ceduto, in prestito fino al 30 giugno 2022, i diritti alle prestazioni sportive del portiere Gian Marco Crespi (classe '01) ...La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall'F.C. Crotone il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gian ...