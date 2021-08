Tuffi, Olimpiadi Tokyo: Lorenzo Marsaglia eliminato nei preliminari dai tre metri (Di lunedì 2 agosto 2021) Si chiude l’Olimpiade di Tokyo per il settore maschile dei Tuffi italiani. Lorenzo Marsaglia ha chiuso al ventesimo posto il preliminare dai tre metri, mancando la qualificazione alla semifinale. Ci sono sicuramente rimpianti per l’azzurro, che ha pagato un inizio di gara con troppi errori, che hanno escluso la rimonta nonostante i due ultimi ottimi Tuffi. Marsaglia ha totalizzato 369.60 e per la qualificazione bisognava fare almeno 383.05. Decisivo in negativo un quadruplo e mezzo avanti scarso in entrata e che ha portato solamente 51.30 punti. Marsaglia ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Si chiude l’Olimpiade diper il settore maschile deiitaliani.ha chiuso al ventesimo posto il preliminare dai tre, mancando la qualificazione alla semifinale. Ci sono sicuramente rimpianti per l’azzurro, che ha pagato un inizio di gara con troppi errori, che hanno escluso la rimonta nonostante i due ultimi ottimiha totalizzato 369.60 e per la qualificazione bisognava fare almeno 383.05. Decisivo in negativo un quadruplo e mezzo avanti scarso in entrata e che ha portato solamente 51.30 punti....

