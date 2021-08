Tokyo 2020: Quinn prim? atleta trans a vincere una medaglia olimpica, Laurel Hubbard eliminata subito (Di martedì 3 agosto 2021) Tokyo 2020 entrerà nella storia perché per la prima volta hanno potuto accedere ai giochi olimpici alcun? atlet? apertamente trangender. I due casi più famosi sono Quinn del Canada e Laurel Hubbard della Nuova Zelanda. Ma se per Quinn non c’è stata alcuna polemica, la Hubbard è finita al centro di una shitstorm non indifferente. La 43enne, infatti, ha gareggiato in rappresentanza della Nuova Zelanda nel sollevamento peso femminile all’interno della categoria +87 kg. Uno sport di forza che l’ha fin da subito additata come favorita, essendo ... Leggi su biccy (Di martedì 3 agosto 2021)entrerà nella storia perché per laa volta hanno potuto accedere ai giochi olimpici alcun? atlet? apertamente trangender. I due casi più famosi sonodel Canada edella Nuova Zelanda. Ma se pernon c’è stata alcuna polemica, laè finita al centro di una shitstorm non indifferente. La 43enne, infatti, ha gareggiato in rappresentanza della Nuova Zelanda nel sollevamento peso femminile all’interno della categoria +87 kg. Uno sport di forza che l’ha fin daadditata come favorita, essendo ...

