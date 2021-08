Temptation Island | l’attacco di Luciano Punzo | “Vivi e lascia vivere”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Arriva dai social l’ultimo attacco di, ex single diora fidanzato con Manuela Carriero, entrata nel villaggio in coppia con Stefano. Sui social,e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - mayutlp : Non io che vado a spulciare i profili di temptation island e mi ritrovo una foto presa da tgcf sssiiiiikeee - peachymoon_c : @emsprit_ Io ci avrei messo il video di quello di temptation island - dalsungii : devo ancora guardare i due ultimi episodi di temptation island ??

, Luciano Punzo a chi critica lui e Manuela Carriero: 'Non ci interessa' Dopo la conclusione della nuova edizione di, prosegue la storia d'amore tra il tentatore ...Nel frattempo programmi comee Reazione a catena regalano grosse soddisfazioni in termini di ascolti e share: il quiz condotto da Marco Liorni è sempre sulla cresta dell'onda per ...Sui social l'attacco di Luciano Punzo, ex single di Temptation Island ora fidanzato con Manuela Carriero, entrata nel villaggio in coppia con Stefano.Temptation Island Manuela e Luciano: tra i due è amore, a dirlo è proprio Manuela che ha dedicato un post su Instagram al viaggio nei sentimenti ...