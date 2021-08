Star di Tik Tok morta in una sparatoria: ucciso insieme a un’amica (Di lunedì 2 agosto 2021) Star di Tik Tok, Anthony Barajas muore dopo una sparatoria in California in un cinema, l’attacco è stato catalogato come un attentato insensato. Star di Tik Tok morta, Anthony Barajas è morto in una sparatoria con la sua amica (Instagram)La giovane Star di TikTok Anthony Barajas era conosciuto anche come itsanthonymichael, è deceduta mentre era con un’amica nella sparatoria avvenuta in un cinema in California. Aveva 19 anni, era al cinema mentre si godeva la visione del film “The Foreve Purge” con la sua amica Rylee Goodrich, di 18 anni, ... Leggi su ck12 (Di lunedì 2 agosto 2021)di Tik Tok, Anthony Barajas muore dopo unain California in un cinema, l’attacco è stato catalogato come un attentato insensato.di Tik Tok, Anthony Barajas è morto in unacon la sua amica (Instagram)La giovanedi TikTok Anthony Barajas era conosciuto anche come itsanthonymichael, è deceduta mentre era connellaavvenuta in un cinema in California. Aveva 19 anni, era al cinema mentre si godeva la visione del film “The Foreve Purge” con la sua amica Rylee Goodrich, di 18 anni, ...

