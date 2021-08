Settebello | è 5-5 con l’Ungheria Primi nel girone in attesa di Grecia-Usa

Advertising

Coninews : OLEEEEEE! ???????Il Settebello offre una prova di forza contro i padroni di casa del Giappone sconfitti con il punt… - Eurosport_IT : SETTEBELLO IMBATTUTO ????? Pareggio in rimonta anche contro l'Ungheria: girone chiuso da imbattuti e accesso ai quar… - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020: pallanuoto, il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultima giornata del girone eliminatorio #ANSA - AnnaritaNinni : RT @Agenzia_Ansa: #Tokyo2020: pallanuoto, il Settebello pareggia 5-5 con l'Ungheria nell'ultima giornata del girone eliminatorio #ANSA http… - zazoomblog : Tokyo 2020 pallanuoto: il Settebello non muore mai altra rimonta con l’Ungheria - #Tokyo #pallanuoto: #Settebello… -

Ultime Notizie dalla rete : Settebello con

Il terzo tempo è quello che pare suonare la carica per gli azzurri,Figlioli che accorcia su rigore dopo 3'01'. Ildisinnesca l'attacco magiaro, ma non riesce a pareggiare e così, a ......parità 5 - 5 contro l'Ungheria campione d'Europa l'ultima partita delnel girone A del torneo olimpico. Ungheresi sempre avanti e azzurri che riacciuffano il risultato nel quarto tempo...Ultima partita del gruppo A, chiuso senza sconfitte. I ragazzi di Campagna attendono il risultato di Grecia-Usa per conoscere la posizione finale e dunque l'avversario che affronteranno nei quarti ...TOKYO, 02 AGO - Italia e Ungheria hanno pareggiato 5-5 (1-2; 1-2; 1-1; 2-0) in una partita dell'ultima giornata del girone A del torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la squ ...