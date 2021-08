Salvini difende Jacobs dai sospetti dei media stranieri: “Squallidi, non sapete perdere” (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo le polemiche sullo ius soli sportivo rilanciato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, Matteo Salvini ha deciso di difendere la vittoria di Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dai sospetti rilanciati dai media statunitensi e britannici. “Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs“, ha scritto il leader della Lega sui social, prendendo le parti della medaglia d’oro italiana nella corsa dei 100 metri, un’impresa celebrata in tutto il mondo. “Squallidi: nella vita bisogna saper ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo le polemiche sullo ius soli sportivo rilanciato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, Matteoha deciso dire la vittoria di Marcellalle Olimpiadi di Tokyo 2020 dairilanciati daistatunitensi e britannici. “Il Washington Post ed il Times lancianodi doping nei confronti del nostro campione Marcell“, ha scritto il leader della Lega sui social, prendendo le parti della medaglia d’oro italiana nella corsa dei 100 metri, un’impresa celebrata in tutto il mondo. “: nella vita bisogna saper ...

