Riforma giustizia: governo pone fiducia, alcuni deputati occupano banchi governo per protesta (Di lunedì 2 agosto 2021) Il governo ha posto la fiducia, in Aula alla Camera, su ciascuno dei due articoli della Riforma della giustizia, teme imboscate di qualche parte della maggioranza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 agosto 2021) Ilha posto la, in Aula alla Camera, su ciascuno dei due articoli delladella, teme imboscate di qualche parte della maggioranza L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ilfoglio_it : Un clima tossico, una ministra trattata come una tirocinante. La parola mafia utilizzata con facilità. 'La giustizi… - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - DanielePG_Z : RT @EsteriLega: Riforma della giustizia - FirenzePost : Riforma giustizia: governo pone fiducia, alcuni deputati occupano banchi governo per protesta -