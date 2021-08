Olimpiadi Tokyo Day 10 | Diretta Gare Lunedi 2 Agosto Discovery+ e Rai2

Leggi su digital-news

(Di lunedì 2 agosto 2021) Finalmente sono arrivate le medaglie pesanti (conintegrale su, 200 ore anche su Rai) , con la fantastica doppietta Tamberi+Jacobs. Ma l'Italia non vuole fermarsi e vuole altre medaglie (per ora siamo a 27 nel medagliere con 4 ori). Nel day 10 ce ne saranno 22 a disposizione di ori, l'Italia riuscirà a conquistarne almeno uno? Domenica da sogno con un doppio oro in rapida successione per gli italiani:...