Le Ninfe – Roma

(Di martedì 3 agosto 2021) LeVia G. Antamoro, 65 – 00139Tel. 06/87137930 Sito Internet: ristorante@le.it Tipologia: tradizionale – creativa Prezzi: antipasti 7/10€, primi 7/10€, secondi 12/16€, dolci 6/6,50€ Giorno di chiusura: Sabato a pranzo; Domenica OFFERTA Questo ristorante è famoso tra gli appassionati per l’ampia cantina dai ricarichi incredibilmente bassi che affianca una cucina di stampo creativo, che mostra purtroppo dei preoccupanti segni di stanchezza, peraltro visibili in altri dettagli. Un vero peccato, perché da sempre seguiamo con interesse l’appassionata avventura della coppia di titolari – lui in sala, lei in cucina – che hanno ...

Advertising

Neoludica_Art : RT @trararitipi: #Cultura #Europa #Grecia #Roma #Libri #Leggere #Lettura #Scuola #Università #Poesia #Filosofia #Storia #Arte Il mondo dei… - trararitipi : #Cultura #Europa #Grecia #Roma #Libri #Leggere #Lettura #Scuola #Università #Poesia #Filosofia #Storia #Arte Il mon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ninfe Roma

Corriere Roma

... maestro in "scienze giuridiche", preside della facoltà di giurisprudenza a, e di Melisenda ... Per lo più, i romanzi di Calasso - che coagulano Baudelaire a Lascaux, lee Robert Walser - ...... 'La letteratura e gli dèi' (2001), 'La follia che viene dalle' (2005) e la raccolta di ... Roberto Calasso frequentò il liceo classico Torquato Tasso die, successivamente, si laureò in ...31 Luglio 2021 11:07. La Sicilia entra di diritto nella storia delle Olimpiadi: il trapanese Nino Pizzolato vince la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi. Pizzolato ha provato anche l’assalto all’ ...In scena dal 30 luglio lo spettacolo dedicato al Sommo Poeta. Una rapsodia che ha come cornice gli elementi del monumento naturale ...