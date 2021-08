Juventus, Kaio Jorge arriva a Torino in settimana: le ultime (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Juventus: la trattativa per Kaio Jorge è ormai conclusa, il brasiliano arriverà a Torino in settimana La Juventus ha praticamente definito l’accordo con il Santos per la cessione di Kaio Jorge. I bianconeri, infatti, hanno fatto il passo decisivo per l’arrivo del brasiliano classe 2002 con un accordo che prevede il pagamento di 1,5 milioni di euro subito e il restante il prossimo anno più la percentuale del 5% sulla futura rivendita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Ieri la foto ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato: la trattativa perè ormai conclusa, il brasiliano arriverà ainLaha praticamente definito l’accordo con il Santos per la cessione di. I bianconeri, infatti, hanno fatto il passo decisivo per l’arrivo del brasiliano classe 2002 con un accordo che prevede il pagamento di 1,5 milioni di euro subito e il restante il prossimo anno più la percentuale del 5% sulla futura rivendita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ieri la foto ...

