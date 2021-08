Indicazioni stradali ostruite dalla cartellonistica in via Fratelli Rosselli | arriva il rimedio all’errore

(Di lunedì 2 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha resistito qualche giorno, alla fine il tabellone delle beffe in viaè stato rimosso. Da quando era stato ufficialmente inaugurato dal sindaco Clemente Mastella per indicare, a chi entrava in città, le bellezze Unesco di Benevento, era stato sommerso da critiche perché collocato in una posizione talmente infelice da essere illeggibile e dunque inutile essendo parzialmente coperto da altradi indicazione stradale. La collocazione, poi, era tale da renderlo pericoloso per pedoni e runners distratti che avrebbero potuto avere spiacevoli inconvenienti. Dopo la ...

Cinque anni con l'amministrazione guidata da Fausto Pepe, cinque anni e più con l'amministrazione guidata da Clemente Mastella. Dieci anni di Benevento patrimonio Unesco come cellula del sito seriale ...Un'installazione singolare, quella visibile a Pacevecchia in via Rosselli. La nuova cartellonistica per Benevento Città d'Arte e di Cultura e con riferimento al riconoscimento Unesco per il complesso ...