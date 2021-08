Incendi, in Sicilia oltre 250 interventi dei pompieri in 24 ore. Roghi anche in Molise e Abruzzo (Di lunedì 2 agosto 2021) Continua a bruciare la Sicilia, dove nelle ultime 24 ore sono stati 257 gli interventi dei vigili del fuoco, che complessivamente sul territorio nazionale sono arrivati a 717. Ma dal 15 giugno, giorno d’inizio della campagna antIncendi, sono stati complessivamente 37.407, 16mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La Sicilia è la regione più colpita, con 8.669 interventi da metà giugno, seguita dalla Puglia, con 8.628, e dalla Calabria, con 3.785. Elicotteri e Canadair della flotta dello Stato hanno invece effettuato complessivamente 1.156 interventi, 49 nell’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Continua a bruciare la, dove nelle ultime 24 ore sono stati 257 glidei vigili del fuoco, che complessivamente sul territorio nazionale sono arrivati a 717. Ma dal 15 giugno, giorno d’inizio della campagna ant, sono stati complessivamente 37.407, 16mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Laè la regione più colpita, con 8.669da metà giugno, seguita dalla Puglia, con 8.628, e dalla Calabria, con 3.785. Elicotteri e Canadair della flotta dello Stato hanno invece effettuato complessivamente 1.156, 49 nell’ultima ...

