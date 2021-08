Incendi: dalla Lombardia inviate squadre di supporto in Sicilia (Di lunedì 2 agosto 2021) Milano 2 ago. (Adnkronos) – Tredici operatori dell’AntIncendio boschivo della Protezione civile della Lombardia in queste ore (su richiesta del Dipartimento nazionale) sono impegnati in Sicilia nelle zone colpite dagli Incendi per dare il loro contributo nello spegnimento dei roghi. Ad essi si aggiungono tre automezzi inviati sul posto. A completamento su strada ci saranno anche un pulmino nove posti per trasporto personale e un pick-up. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Milano 2 ago. (Adnkronos) – Tredici operatori dell’Anto boschivo della Protezione civile dellain queste ore (su richiesta del Dipartimento nazionale) sono impegnati innelle zone colpite dagliper dare il loro contributo nello spegnimento dei roghi. Ad essi si aggiungono tre automezzi inviati sul posto. A completamento su strada ci saranno anche un pulmino nove posti per trasporto personale e un pick-up. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

