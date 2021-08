(Di lunedì 2 agosto 2021) . La competizione umana indiscutibilmente migliore di qualsiasi altra.abbastanza veloci da poter tenere il fiato lungo il suo svolgimento ma non durano così poco da non rendersi conto di cosa stia accadendo. Non finiscono in modo improvviso con un colpo da KO e non bisogna neanche aspettare che succeda qualcosa che rompa l’equilibrio. Nonun esercizio a cui si possa aggiungere né togliere niente, bisogna uscire dai blocchi, spingere, alzare il busto, spingere ancora un po’, e poifiniti. Non si posfare i calcoli, non ci si può inventare niente per essere migliori di quello che si è. Ci saranno ...

Tommasolabate : A livello di imprese sportive, sono stati i 10 minuti più clamorosi della storia d’Italia. Di sempre. Oro olimpic… - ilpost : Nuovo record europeo, primo italiano della storia a raggiungere una finale olimpica nei cento metri: Marcell Jacobs… - rtl1025 : ???? L'Italia è d'oro! Marcell #Jacobs e Gianmarco #Tamberi vincono i cento metri e il salto in alto a #Tokyo2020 ???… - lallafras : RT @ilruttosovrano: Jacobs oro nei cento metri, la Lega si prende i meriti: Lo sparo è il nostro. - Ernesto60579044 : RT @lUltimoUomo: «I cento metri sono la gara perfetta. La competizione umana indiscutibilmente migliore di qualsiasi altra». di Daniele Ma… -

... il premier Draghi: "State onorando l'Italia" Una doppia magia , soprattutto tenendo conto che l'Italia, alle Olimpiadi, non solo non aveva mai vinto una medaglia d'oro nei, ma non aveva ...... tra l'altro 10 minuti prima un altro evento storico come l'oro nei 100per l'amico Marcell ... quando è tornato, aveva fatto mettere una canzona romantica e si è presentato conrose rosse. ...Marco Ciriello per "il Mattino" marcell jacobs gianmarco tamberi Al di là e anche più oltre. In verticale e in orizzontale. Due ori inattesi. Cercati, strappati e meritati. In venti minuti, al New Nat ...