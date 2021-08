Giri e Gare: Dolomiti, una boccata d'aria fresca (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la serie di vorticosi tornanti che partono da Sarche, la statale 237 raggiunge Tione di Trento in una manciata di chilometri. È da qui che, seguendo le indicazioni per Madonna di Campiglio, si ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la serie di vorticosi tornanti che partono da Sarche, la statale 237 raggiunge Tione di Trento in una manciata di chilometri. È da qui che, seguendo le indicazioni per Madonna di Campiglio, si ...

Advertising

tutticonvocati : ???@uzapelloni:'#Sainz me l'aspettavo più aggressivo all'inizio, ha dato impressione di poter prendere i primi 2 ma… - IlVal_79 : 40 punti (a spanne) recuperati in 2 gare buttando fuori l'avversario nel 1°giro. Penalità: 10 inutili secondi e 5 p… - JacquesGilles27 : MA ROMPEVATE IL CAZZO NEI PRIMI DUE ANNI DI MAX....CHE LE GARE NON SI VINCEVANO NEI PRIMI GIRI ...SONO DUE ANNI CHE… - lizzybennet__ : due volte in due gare ?? sempre a 3 giri dalla fine ?? - kannols : Quindi in 2 gare fottuti a 3 giri dalla fine da sto cazzo dì inglese maledetto -

Ultime Notizie dalla rete : Giri Gare Giri e Gare: Dolomiti, una boccata d'aria fresca Giri e Gare: magie di Lucania Val di Non Senza esitare, si svolta a destra sulla SS42 in direzione Lago di Santa Giustina, pronti a immergersi tra le dorate atmosfere della Val di Non, con i suoi ...

F1, Hamilton e la sospetta sindrome da 'Long Covid'. "Sul podio avevo le vertigini e la vista era annebbiata" ... anche a mesi di distanza dalla negativizzazione, nonostante in pista, per ben 70 giri del circuito ... soprattutto nei momenti che mi richiedono un grande sforzo come le gare. Prima d'ora non ne ho ...

Giri e Gare: l'anello dell'Abetone Motosprint.it CIV Misano: a Pirro la prima in notturna, doppietta in Gara 2 Michele Pirro conquista una splendida doppietta nella prima in notturna a Misano e consolida il primato nella classifica generale. Lorenzo Zanetti regala una doppietta al team Barni e insegue nella ge ...

Giri e Gare: Dolomiti, una boccata d'aria fresca La stagione è perfetta per un itinerario d’alta quota tra i laghi e gli scenari mozzafiato delle Dolomiti del Brenta ...

: magie di Lucania Val di Non Senza esitare, si svolta a destra sulla SS42 in direzione Lago di Santa Giustina, pronti a immergersi tra le dorate atmosfere della Val di Non, con i suoi ...... anche a mesi di distanza dalla negativizzazione, nonostante in pista, per ben 70del circuito ... soprattutto nei momenti che mi richiedono un grande sforzo come le. Prima d'ora non ne ho ...Michele Pirro conquista una splendida doppietta nella prima in notturna a Misano e consolida il primato nella classifica generale. Lorenzo Zanetti regala una doppietta al team Barni e insegue nella ge ...La stagione è perfetta per un itinerario d’alta quota tra i laghi e gli scenari mozzafiato delle Dolomiti del Brenta ...