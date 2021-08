Gioco di contrasti

(Di lunedì 2 agosto 2021) Un dominato dal bianco e dal nero e la presenza del legno contraddistinguono questa casa giovane ed elegante. Lo zoccolino laccato opaco nero è distribuito su tutto il perimetro e mette in risalto non solo il grigio delle pareti, ma anche i pavimenti dove si è utilizzata una piastrella di gres porcellanato effetto cemento di grandi dimensioni – 80X160. La contrapposizione del chiaro e scuro domina la cucina: il bianco caratterizza i grandi elementi, mentre il nero è peculiarità di alcuni componenti quali le gole per l’apertura delle ante, il piano di lavoro orizzontale laminato ed il rivestimento murale, così come per la penisola. ...

