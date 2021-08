Genoa, l’ex Cofie consiglia Ekuban: «È completo e veloce, mi ricorda Pavoletti» (Di lunedì 2 agosto 2021) l’ex centrocampista del Genoa Cofie ha parlato di Ekuban, obiettivo di mercato proprio del Grifone Isaac Cofie, ex centrocampista del Genoa ora al Sivasspor, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato di Ekuban; obiettivo di mercato proprio del club ligure. «Ekuban è un ottimo acquisto. Siamo amici, ci conosciamo dai tempi del Chievo. Per lo spirito da combattente mi ricorda Pavoletti, e sa fare gol. È completo e veloce, può fare tutto. Tornare anche io? Sarebbe bello, mai dire mai, ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021)centrocampista delha parlato di, obiettivo di mercato proprio del Grifone Isaac, ex centrocampista delora al Sivasspor, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato di; obiettivo di mercato proprio del club ligure. «è un ottimo acquisto. Siamo amici, ci conosciamo dai tempi del Chievo. Per lo spirito da combattente mi, e sa fare gol. È, può fare tutto. Tornare anche io? Sarebbe bello, mai dire mai, ma ...

