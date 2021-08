Focolaio Covid a Pantelleria, sindaco “Attenti sì, ma serve vaccino” (Di lunedì 2 agosto 2021) Pantelleria (TRAPANI) (ITALPRESS) – “E’ un Focolaio scaturito, vista la giovane età dei contagiati, da una festa privata. All’inizio del tracciamento, infatti, su 14 contagi, 11 sono risultati under 22 e sei minorenni. L’asp di Trapani è riuscita a contenere il fenomeno, ma il virus circola. Non c’è alcun dubbio”. Lo ha detto all’Italpress il il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 2 agosto 2021)(TRAPANI) (ITALPRESS) – “E’ unscaturito, vista la giovane età dei contagiati, da una festa privata. All’inizio del tracciamento, infatti, su 14 contagi, 11 sono risultati under 22 e sei minorenni. L’asp di Trapani è riuscita a contenere il fenomeno, ma il virus circola. Non c’è alcun dubbio”. Lo ha detto all’Italpress il il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

