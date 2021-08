Espulso dal Parlamento: la reazione del politico non ammette ripensamenti – VIDEO (Di lunedì 2 agosto 2021) Clamorosa reazione del politico per il quale viene decisa l’espulsione dal Parlamento. Il VIDEO fa il giro del web diventando ben presto virale. Che Montecitorio non fosse esattamente il posto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 2 agosto 2021) Clamorosadelper il quale viene decisa l’espulsione dal. Ilfa il giro del web diventando ben presto virale. Che Montecitorio non fosse esattamente il posto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Lorenzo25_08 : @intuslegens @capitanoachab6 ci sei costato 20 miliardi per salvare la tua banca e il tuo partito . credo che la mi… - Vince08440165 : RT @987mies: Quest’arnese è stato già espulso con ignominia dal partito e ha preso la tessera del PD, vero? - radiosilvana : @FilippoTurati5 @filippo28155236 @fratotolo2 Quelli che se vai al gay-pride sei espulso dal movimento - rossimone77 : @franscons @j_gufo Di nuovo si sposta l’attenzione sul lavoratore espulso dal sistema produttivo, come se fosse una… - Fla_69M : @piliani_zaolo @sal62368081 @gio_mamma @ZZiliani No, sbagliato, nel momento che lo hanno dichiarato ufficialmente e… -