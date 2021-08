Dead Space Ultra Limited Edition è disponibile al folle prezzo di quasi $13 000 su eBay!

(Di lunedì 2 agosto 2021)è tornato al centro delle notizie di recente grazie all'annuncio del prossimo remake in sviluppo presso lo sviluppatore di Star Wars: Squadrons, EA Motive. L'annuncio del remake diha rinnovato l'interesse per il franchise horror survival sci-fi in generale, con i fan che tornano alla trilogia originale mentre aspettano notizie sul remake. I vecchi giochi disono disponibili per l'acquisto a prezzi ragionevoli sia fisicamente che digitalmente, anche se l'è arrivata a prezzi ...

Advertising

GGalaxyit : Dead Space: si amplia il team che lavorerà al remake, scritto da Herondale95. assassin's creed Valhalla, dead… - Multiplayerit : Dead Space Remake: il game director di Assassin's Creed Valhalla è a capo dello sviluppo - IGNitalia : Eric Baptizat ha confermato il progetto misterioso per cui si è unito a EA Motive Studio all'inizio dell'anno: il r… - misteruplay2016 : Dead Space Remake: il director di Assassin’s Creed Valhalla dirigerà lo sviluppo - Tech_Gaming_it : Limited Edition di Dead Space vendute a prezzi folli su eBay -

Ultime Notizie dalla rete : Dead Space

Eric Baptizat, il game director di Assassin's Creed Valhalla ha confermato di aver assunto lo stesso ruolo per il remake didi EA. Il veterano di Ubisoft si unirà a un team che vanta tra i suoi componenti anche il direttore creativo Roman Campos - Oriola. Baptizat ha lavorato in Ubisoft per 16 anni, in ...L'annuncio del remake didurante l'EA Play Live è stato tra i più incredibili, riuscendo a sorprendere davvero tutti, anche il creatore del capitolo originale . L'attesissimo ritorno di Isaac Clarke è reale ora più ...Dead Space: Eric Baptizat è il game director del remake | Il responsabile di Assassin's Creed Valhalla si è unito da poco a EA Motive.Eric Baptizat, il game director di Assassin's Creed Valhalla ha confermato di aver assunto lo stesso ruolo per il remake di Dead Space di EA. Il veterano di Ubisoft si unirà a un team che vanta tra i ...