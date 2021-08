Da oggi si potrà recuperare l’authcode per il Green Pass anche online (Di lunedì 2 agosto 2021) Da oggi, lunedì 2 agosto, è attiva una nuova funzione per poter richiedere l’authcode. Il codice, elemento necessario per poter procedere con la richiesta di Green Pass (sia dopo la vaccinazione, sia dopo un tampone negativo o il superamento della malattia), era inviato via sms o e-mail da parte del Ministero della Salute. Una procedura che, in alcuni (molti) casi, si è rivelata assai complicata: c’è chi ha detto di non aver mai ricevuto quella comunicazione e chi – invece – ha smarrito il messaggio ricevuto. Ora, però, sul sito dedicato è stata avviata la funzione per procedere alla richiesta immediata di quella stringa ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 agosto 2021) Da, lunedì 2 agosto, è attiva una nuova funzione per poter richiedere. Il codice, elemento necessario per poter procedere con la richiesta di(sia dopo la vaccinazione, sia dopo un tampone negativo o il superamento della malattia), era inviato via sms o e-mail da parte del Ministero della Salute. Una procedura che, in alcuni (molti) casi, si è rivelata assai complicata: c’è chi ha detto di non aver mai ricevuto quella comunicazione e chi – invece – ha smarrito il messaggio ricevuto. Ora, però, sul sito dedicato è stata avviata la funzione per procedere alla richiesta immediata di quella stringa ...

