Coronavirus | 23 vittime e 25 terapie intensive in 24 ore Il tasso di positività sale al 3 | 8%

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il bollettino del 2 agosto Lesono 23, i nuovi positivi 3.190. Le agenzie stampa avevano anticipato che oggi sarebbero stati questi i dati sull’epidemia diin Italia. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile infatti è arrivato più tardi del solito. Nella giornata di ieri i contagi registrati sono stati 5.321 mentre i decessi 5. Il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia è arrivato a 128.088 mentre il totale dei casi a 4.358.533. La situazione negli ospedali Al momento i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 249, gli ingressi giornalieri in questo reparto sono stati 25. Nei ...

Sono invece 23 le vittime in un giorno (ieri erano state 5). I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 83.223. Ieri erano stati 167.761. Il tasso di positività è al 3,8%.