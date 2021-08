Conti pubblici, a luglio per settore statale avanzo 5,7 miliardi (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – A luglio, secondo i dati del Mef, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un avanzo di 5.700 milioni, in miglioramento di circa 12.900 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-7.214 milioni). Il fabbisogno dei primi sette mesi dell'anno in corso è pari a circa 79.000 milioni, in miglioramento di circa 23.400 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 (102.426). Secondo il Mef, nel confronto con il corrispondente mese del 2020, il miglioramento del saldo è dovuto all'aumento degli incassi fiscali legato all'effetto della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati del Mef, il saldo delsi è chiuso, in via provvisoria, con undi 5.700 milioni, in miglioramento di circa 12.900 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-7.214 milioni). Il fabbisogno dei primi sette mesi dell'anno in corso è pari a circa 79.000 milioni, in miglioramento di circa 23.400 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 (102.426). Secondo il Mef, nel confronto con il corrispondente mese del 2020, il miglioramento del saldo è dovuto all'aumento degli incassi fiscali legato all'effetto della ...

