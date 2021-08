Belluno, bimba uccisa a 10 anni: “Era inevitabile”, dice un testimone (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo i funerali della piccola Petra Lucca, morta a soli 10 anni, spunta fuori un testimone che ha assistito a tutta la scena. Sabato 24 luglio a Soranzen, in provincia di Belluno – riporta Il Gazzettino – una bimba di appena 10 anni, Petra Lucca, è stata travolta da un’automobile. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 36. Alla guida della monovolume Fiat che l’ha travolta c’era una donna di 67 anni che è stata colpita da un malore subito dopo l’incidente. Rianimata sul posto è stata portata al pronto soccorso. La bimba, dopo due giorni ... Leggi su formatonews (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo i funerali della piccola Petra Lucca, morta a soli 10, spunta fuori unche ha assistito a tutta la scena. Sabato 24 luglio a Soranzen, in provincia di– riporta Il Gazzettino – unadi appena 10, Petra Lucca, è stata travolta da un’automobile. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 36. Alla guida della monovolume Fiat che l’ha travolta c’era una donna di 67che è stata colpita da un malore subito dopo l’incidente. Rianimata sul posto è stata portata al pronto soccorso. La, dopo due giorni ...

