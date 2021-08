Vettel squalificato | Hamilton secondo e Sainz terzo

(Di domenica 1 agosto 2021) MOGYOROD (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Podio svanito per Sebastiannel GP di Ungheria. Il pilota tedesco della Aston Martin, che al termine della gara si era anche rammaricato per la mancata vittoria, è stato, perdendo ilposto che aveva conquistato. Già subito dopo il GP i commissari di gara avevano aperto un procedimento nei confronti diin base all’articolo 6.6.2 del regolamento tecnico F1, che prevede che le vetture debbano arrivare con almeno un litro di benzina alla fine della gara.la nota emessa dalla FIA, nei controlli post-gara il tedesco aveva solo 0,3 ...

Sebastian, giunto secondo nel GP d'Ungheria di F1, è statodalla FIA a causa del poco carburante residuo nel serbatoio della sua Aston Martin, che ha impedito le verifiche post gara. Di ..., perde secondo posto. Esteban Ocon vince un folle Gran Premio di Ungheria in Formula 1. Prima vittoria in carriera per il pilota della Alpine, che precede l'Aston Martin di ...Svanisce nel post-gara di Budapest il secondo podio dell'anno di Sebastian Vettel e Aston Martin. Il pilota tedesco, arrivato secondo in un GP Ungheria pazzo ...Sebastian Vettel, giunto secondo nel GP d'Ungheria di F1, è stato squalificato dalla FIA a causa del poco carburante residuo nel serbatoio della sua Aston Martin, meno di un litro, che ha impedito le ...