Uno steward svela dei segreti igienici sui viaggi in aereo che non vi sareste mai aspettati (Di domenica 1 agosto 2021) Uno steward di una compagnia aerea ha pubblicato un video per spiegare alcuni dei suoi consigli igienici per i viaggi in aereo. Sono cose a cui di solito non si pensa ma che possono apportare grandi benefici dal punto di vista igienico. No pantaloncini e no finestrino Non indossare pantaloncini o non appoggiare mai la testa sui finestrini: sono questi i consigli igienici che lo steward svela tramite un video diventato virale. “Non vi addormentate e non vi appoggiate sui finestrini”, dice Tommy. “Non siete i soli a farlo e non sapete quante persone l’hanno fatto prima di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 1 agosto 2021) Unodi una compagnia aerea ha pubblicato un video per spiegare alcuni dei suoi consigliper iin. Sono cose a cui di solito non si pensa ma che possono apportare grandi benefici dal punto di vista igienico. No pantaloncini e no finestrino Non indossare pantaloncini o non appoggiare mai la testa sui finestrini: sono questi i consigliche lotramite un video diventato virale. “Non vi addormentate e non vi appoggiate sui finestrini”, dice Tommy. “Non siete i soli a farlo e non sapete quante persone l’hanno fatto prima di ...

Advertising

altol1 : @Lorenzo41466352 @frasal969 @LucaBizzarri @Mov5Stelle Quale M5S? Quello del Reddito di Cittadinanza? Quello che pri… - il_misantropo : @Pacaco63 D'altro canto era scritto. In politica non è vero che 'uno vale uno'. Uno con esperienza e conoscenza no… - speranza58 : RT @kittesencul: Chiamare Draghi #figliodipapà BRUTTOH. Utilizzare bibitaro o steward in senso dispregiativo per insultare uno che fa polit… - stefmonzo : Pare uno che ha fatto un'invasione di campo e viene ricorso dagli steward. - fiordisale : RT @kittesencul: Chiamare Draghi #figliodipapà BRUTTOH. Utilizzare bibitaro o steward in senso dispregiativo per insultare uno che fa polit… -