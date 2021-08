Una ragazza bacia la sua compagna sulla spiaggia, vengono cacciate: “C’è un bambino” (Di domenica 1 agosto 2021) In provincia di Napoli è avvenuto un presunto episodio di omofobia, corredato da un video. Una ragazza omosessuale sarebbe stata allontanata da due persone. Un video realizzato in spiaggia a Bacoli in provincia di Napoli documenta un episodio di omofobia nei confronti di una ragazza omosessuale e della sua compagna, costrette ad allontanarsi dallo stabilimento dopo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 1 agosto 2021) In provincia di Napoli è avvenuto un presunto episodio di omofobia, corredato da un video. Unaomosessuale sarebbe stata allontanata da due persone. Un video realizzato ina Bacoli in provincia di Napoli documenta un episodio di omofobia nei confronti di unaomosessuale e della sua, costrette ad allontanarsi dallo stabilimento dopo L'articolo proviene da Leggilo.org.

