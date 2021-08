Tamberi | un vero malato di basket | ottenne di giocare con Siena

(Di domenica 1 agosto 2021), 1 agosto 2021 - Uno sportivo eclettico, trasversale, appassionato a molte discipline . Non solo dunque campionissimo di salto in alto: Gianmarco, freschissimo oro alle Olimpiadi di ...

Ma visto che in fatto di salti e altezzenon era già allora secondo a nessuno, l'inserimento e l'adattamento furono rapidi. "Ho passato in questo palazzetto una delle settimane più belle ...Eppure è tutto, con l'azzurro che festeggia sul tetto del mondo insieme a Gimbo, altra bellissima medaglia d'oro di giornata nell' atletica leggera , stavolta nel salto in alto. Video ...Gianmarco Tamberi ha firmato un'impresa strepitosa e ha vinto il salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il marchigiano ha trionfato da vero fuoriclasse, riuscendo a superare 2.37 al primo tentati ...L'infortunio, l'addio ai Giochi di Rio, il lavoro e il sudore per arrivare a Tokyo. E poi quel primo posto che vale una carriera ...